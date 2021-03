© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche su vaccini c’è mercato nero ai danni del Sud. Dobbiamo combattere con unghie e con i denti per criteri oggettivi: un vaccino per ogni abitante. Siamo pienamente disponibili, se riusciamo a chiudere intese, per bella campagna di messa in sicurezza dei lavoratori e delle famiglie".Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca durante un incontro con i vertici Hitachi di Napoli.(Ren)