Campania: Anbi, livelli fiumi sotto medie degli ultimi 4 anni (2)

- Secondo le rilevazioni Anbi, il Volturno - rispetto alla settimana scorsa - vede 4 idrometri su 7 con differenza positiva, se pur di pochi centimetri, ed è da considerarsi stabile. Questo fiume ha tutti i valori idrometrici sotto la media del quadriennio precedente, con la stazione di Capua centro attestata a ben - 120,5 centimetri sulla media del periodo. Infine, il fiume Sele decresce diffusamente rispetto alla scorsa settimana,ma con in evidenza i + 36 centimetri di Albanella, unica stazione idrometrica in positivo. Il Sele presenta tutte le principali stazioni idrometriche – tranne Contursi - con valori inferiori alla media del quadriennio precedente, con Albanella che ha toccato i 56,25 centimetri sotto la media del periodo. Per quanto riguarda gli invasi, la diga di Piano della Rocca su fiume Alento scende a poco meno di 23,4 milioni di metri cubi e contiene il 94 per cento della sua capacità, in calo sulla settimana precedente di 690.121 metri cubi,ma con un volume superiore di oltre il 60 per cento rispetto ad un anno fa. L’invaso di Conza della Campania sull’Ofanto aumenta rispetto alla settimana scorsa di poco meno di mezzo milione di metri cubi, e con oltre 44,5 milioni di metri cubi presenta un surplus di quasi 9,7 milioni rispetto allo scorso anno. (Ren)