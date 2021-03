Whirlpool: De Luca, trattativa passi a governo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' evidente che la trattativa adesso deve essere presa in carico dal governo nazionale e probabilmente dall'Europa". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presso via Argine a Napoli dove è in corso una protesta dei lavoratori Whirlpool. "Il presidente del Consiglio Draghi - sottolinea De Luca - potrà fare pesare i suoi rapporti internazionali nella questione". Il governatore campano ha poi enumerato le misure attuate dalla Regione: "Decontribuzioni fino al 2029, incentivi per assunzioni o pre pensionamenti. Noi come Regione Campania abbiamo fatto di tutto". "Adesso - prosegue - cercherò il ministro Giorgetti per parlargli direttamente, sottolineerò che le persone iniziano a essere stanche". (Ren)