Recovery: Brunetta ad Anci, subito sblocco concorsi e assunzioni, via tetti anacronistici

- "Ho ascoltato con attenzione il grido di dolore dei sindaci e del presidente dell'Anci, Antonio Decaro. A loro ho detto che siamo in una fase nuova, quella del Recovery, del rilancio e della resilienza, che vuol dire efficienza, produttività e riforme. Bisogna abbandonare l'epoca dei blocchi del turnover, dei tetti riferiti a indicatori anacronistici, delle rigidità contrattuali. E bisogna agire subito, entro le prossime settimane, su tre fronti: sbloccare i concorsi e le procedure già avviate, modificare strutturalmente i sistemi di reclutamento nella Pubblica amministrazione e prevedere percorsi specifici per selezionare gli specialisti destinati all’attuazione degli investimenti del Pnrr. Semplificare e accelerare. Sono tutte facce della stessa medaglia: la Pa, dopo anni di depauperamento, deve dotarsi di personale tecnico e amministrativo adeguato per gestire, rendicontare e rendere operativi i progetti del Recovery Plan. La ricostruzione di questo 'dopoguerra da pandemia' deve partire dal capitale umano pubblico". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, al termine della videocall con i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci). (Rin)