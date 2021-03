8 marzo: Menna e Gaudini, da oggi tre stalli sosta per donne incinte al tribunale di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella giornata di oggi, 8 marzo, abbiamo attribuito 3 stalli sosta nei pressi del Tribunale di Napoli riservati a donne in stato di gravidanza". Lo hanno dichiarato gli assessori comunali di Napoli Menna e Gaudini rispettivamente alle pari opportunità ed ai trasporti: " "Abbiamo ricevuto la sollecitazione dalle avvocatesse Palermo, Krogh e Farone del comitato pari opportunità dell'Ordine degli avvocati che hanno sollecitato l'attenzione sulla grande difficoltà delle donne e delle avvocatesse che in gravidanza si recano al lavoro. Molto spesso la difficoltà a parcheggiare nei pressi della struttura comporta gravi disagi per le donne in gravidanza costrette a lunghi percorsi soprattutto quando il clima è inclemente, per questo motivo abbiamo pensato che riconoscere la necessità degli stalli rappresentasse non solo un gesto di attenzione ma anche un segnale del riconoscimento che la comunità intera deve alle donne per il loro apporto nel mondo del lavoro". (Ren)