Campania: De Luca, battaglia dura per strappare risorse Recovery Plan

- "Siamo alla vigilia di un piano di rilancio del Paese, siamo impegnati in una battaglia anche determinata per strappare risorse per i nostri territori e per l’area meridionale. Avremo un incontro con Draghi per cercare di capire che cosa nell’ambito del 209 mld viene riservato al capitolo infrastrutture e trasporti e in questo ambito cosa viene riservato alle Regioni del Sud. Saremo impegnati a una battaglia con molta determinazione per strappare risorse". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca durante un incontro con i vertici Hitachi di Napoli. (Ren)