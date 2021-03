Campania: De Luca, al lavoro per creare condizioni fiscali e d'investimento come Olanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Obiettivo programmatico: un polo del trasporto campano e nazionale da potenziare al massimo. Lo devo dire perché vogliamo determinare condizioni di interessi per gli investitori uniche al mondo anche dal punto di vista contributivo, fiscale e agevolazioni. Abbiamo fatto approvare decontribuzione fino al 2029. Stiamo lavorando per realizzare in Campania condizioni fiscali analoghe a quelle dell’Olanda. Se lo fanno loro lo può fare anche il Mezzogiorno d’Italia, senza ideologismi né imbarazzi". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca durante un incontro con i vertici Hitachi di Napoli. (Ren)