Covid: De Luca, se riusciamo a garantirci forniture fino a 50mila vaccinazioni al giorno in Campania

- "Mi auguro che avremo qualche notizia positiva già in questa settimana. Lavoreremo anche sul versante produzione: l’obiettivo che abbiamo noi è di concludere il calvario entro il 2021. Se riusciamo a garantirci le forniture, noi siamo in grado di realizzare 50mila vaccinazioni al giorno che significa 1,5 mln al mese. Questo ci mette in condizione di risolvere il problema". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca durante un incontro con i vertici Hitachi di Napoli. (Ren)