Turismo: regione Abruzzo partecipa alla Fiera internazionale di Berlino (2)

- "Anche in questa vetrina fieristica mondiale - prosegue l'Assessore - l'Abruzzo continua a puntare sulla destinazione a vocazione fortemente esperienziale, con un'attenzione particolare al turismo lento e sostenibile che permette uno stretto contatto con la natura. In questa cornice, continuiamo a promuovere fortemente il cicloturismo che è divenuto una parte sostanziale dell'offerta turistica regionale e che, con la rete 'Abruzzo Bike friendly', ha dimostrato come sia possibile creare un modello di accoglienza alternativo, moderno e vincente. Allo stesso tempo - prosegue D'Amario - scommettiamo sul fatto che il nostro territorio offra naturalmente e senza alcuno sforzo tutto quello che i viaggiatori cercano in questo momento: spazi naturali incontaminati, sia sulla costa che nelle aree interne ricche di storia e autenticità, luoghi bellissimi in cui il distanziamento sociale è naturalmente garantito". (Gru)