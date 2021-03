8 marzo: Non una di meno Napoli, non servono panchine rosse ma centri anti-violenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci servono ulteriori panchine rosse per ricordarci quante di noi sono state uccise, ci servono i centri antiviolenza aperti, funzionanti e femministi. Ma, soprattutto, finanziati - ribadiscono le attiviste - Il 12 febbraio è scaduto l'avviso pubblico del Comune di Napoli per la realizzazione di un centro antiviolenza che avrà sede a Montecalvario presso il palazzetto Urban. Il Comune di Napoli ha messo a disposizione centosedici mila euro per un unico centro antiviolenza, in una città che conta quasi un milione di abitanti, per la durata di soli 6 mesi. Al momento non si è ancora costituita neanche la commissione di valutazione delle proposte dunque da luglio ad oggi a napoli non c’è un Cav perché siamo in attesa che il comune assegni l'appalto. Non è possibile pensare di finanziare un Cav solo per sei mesi, perché per un servizio necessario soprattutto in questa fase storica in cui la pandemia ha acuito la violenza sulle donne, le istituzioni devono lavorare affinché i Cav siano considerati servizio pubblico essenziale, che abbiano finanziamenti a lungo termine e sedi in diversi spazi della nostra città. Costruiamo reti di supporto e pratichiamo sorellanza, i centri antiviolenza sono necessari per garantire percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Pretendiamo che il Cav del Comune di Napoli riattivi immediatamente i servizi!", conclude Non una di meno Napoli. (Ren)