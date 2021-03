Campania: De Luca, investiremo 1,3 mld per il polo del trasporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo una previsione di 1,3 mld di euro per il polo del trasporto. A cui guardiamo in maniera estensiva, a iniziare dal trasporto su ferro a cominciare dal rinnovo della flotta. Continua il programma di investimenti e di manutenzioni organizzate che in Italia si fa raramente. Tu devi acquistare i mezzi ma devi programmare il rinnovo del parco, per evitare di trovarsi con mezzi con addirittura cinquant’anni di servizio". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca durante un incontro con i vertici Hitachi di Napoli. (Ren)