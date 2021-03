Piemonte: 10 milioni per progetti di ricerca anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Commissione sono anche intervenuti gli assessori Fabrizio Ricca su sport, politiche giovanili e internazionalizzazione e Maurizio Marrone sulla cooperazione internazionale. Ricca ha annunciato l’incremento delle risorse sulla promozione di eventi sportivi di carattere internazionale (+2 milioni di euro) e l’istituzione di un nuovo capitolo di 300 mila euro per la neonata Piemonte Sport Commission. “E’ nostra intenzione implementare le risorse del settore per le ricadute positive che ha sulla salute dei cittadini e anche come volano turistico-economico”, ha spiegato Ricca. Dall’opposizione Sarah Disabato, Diego Sarno, Daniele Valle e Marco Grimaldi hanno criticato il taglio di oltre un milione di euro agli enti e alle associazioni sportive per la promozione della pratica. L’assessore Ricca ha legato la diminuzione di risorse alla situazione contingente e confermato la volontà di confrontarsi con gli enti sportivi e le associazioni sul loro utilizzo. Infine Marrone ha sottolineato l’aumento dei contributi ai comuni per bandi sui progetti di cooperazione internazionale - in tutto 421 mila euro - e per le iniziative di pace, cooperazione e solidarietà internazionale, passati da 50 mila a 400 mila euro: “E’ il segno di quanto crediamo, pure in momenti di crisi internazionale come questi, alla solidarietà e alla cooperazione con i popoli in difficoltà. Anche per garantire loro il diritto a non emigrare”. (Rpi)