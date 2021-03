8 marzo: gli eventi della Città metropolitana di Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si tratta di un progetto di alto profilo – afferma la consigliera Rescigno - perché è dalle giovani generazioni che bisogna partire per formare una società migliore. Occorre diffondere la cultura di genere e sensibilizzare sulla problematica della violenza sulle donne, ancora troppo presente nei nostri territori e in tutto il Paese. Ed è fondamentale la vicinanza della Città Metropolitana di Napoli ai Comuni, che rappresentano il primo importante Ente cui i cittadini, le donne in questo caso, possono rivolgersi in caso di difficoltà”. “L’obiettivo della nostra azione politica è quello di formare donne forti ed indipendenti”, prosegue la Consigliera Delegata. “Per farlo – conclude Rescigno - occorre fornire gli strumenti per poter realizzare i progetti e i sogni di tante donne, che troppo spesso devono soccombere e sottostare a concezioni e imposizioni patriarcali. Partire dalle scuole e dagli studenti, che saranno le donne e gli uomini del domani, rappresenta per noi una priorità”. “Sosteniamo con grande convinzione – sottolinea il sindaco della Città metropolitana, Luigi de Magistris – l’iniziativa messe in campo dalla Consigliera Delegata e dalla Consigliera di Parità. La Città metropolitana in questi anni è stata sempre in prima linea per la diffusione della cultura di genere e per l’affermazione dei diritti delle donne nella società. Portare queste donne forti, coraggiose e indipendenti nelle scuole costituirà un validissimo esempio cui ispirarsi, e noi sappiamo bene che gli esempi valgono più di mille parole”. (Ren)