8 marzo: Non una di meno Napoli, non servono panchine rosse ma centri anti-violenza

- "Oggi 8 marzo abbiamo deciso di occupare simbolicamente il centro antiviolenza del Comune di Napoli a palazzetto Urban, in pieno centro storico". Lo fa sapere Non una di meno Napoli. "Da luglio il Cav della città di Napoli non risponde nemmeno al telefono - prosegue la nota - Fino a dicembre l'amministrazione non aveva rinnovato l’appalto per la gestione dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza domestica e delle case rifugio. Inoltre, nonostante la Convenzione di Istanbul raccomandi un posto letto in casa rifugio ogni 10.000 abitanti, in Regione Campania ce ne sono solo 13, ognuna con 6 posti. Nella città di Napoli, con una popolazione di circa un milione di abitanti, esiste solo una casa rifugio. Gli sportelli antiviolenza attualmente attivi sono garantiti solo per l’impegno delle volontarie che, senza alcun tipo di riconoscimento istituzionale o retribuzione di sorta, sono da sempre attive nella lotta alla violenza maschile sulle donne nel nostro territorio. Dall'inizio del 2021 sono dodici le donne uccise per mano di un uomo e, secondo i dati del numero nazionale antiviolenza 1522, le richieste di aiuto sono aumentate del 119 per cento dall'inizio della pandemia. Sappiamo che gli aguzzini hanno le chiavi di casa, le stesse case in cui ci obbligheranno a rimanere durante questa ennesima zona rossa, mentre i centri antiviolenza restano chiusi e i centralini restano inattivi. E' inaccettabile che mentre veniamo picchiate, violentate, uccise, non solo rimaniamo invisibili agli occhi delle istituzioni ma assistiamo ad una becera strumentalizzazione della violenza sulle donne per fini elettorali". (segue) (Ren)