Avellino: Lega, nominato nuovo Comitato di indirizzo

- Il senatore della Lega Salvini Premier Ugo Grassi ha nominato i componenti del Comitato di indirizzo provinciale di Avellino: Generoso Cusano; Bianca Maria D'Agostino; Orsola De Stefano; Maria Elena Iaverone; Salvatore Vecchia. "Auguro buon lavoro ai componenti del Comitato di indirizzo della Lega Salvini Premier per la provincia di Avellino - scrive in una nota il coordinatore provinciale della Lega di Avellino Ugo Grassi - Il nuovo organo di governo della Lega, voluto dal segretario regionale on. Valentino Grant, avrà il compito di interfacciarsi con le nostre sezioni irpine e rafforzare il rapporto con i territori". (Ren)