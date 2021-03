8 marzo: Abruzzo, iniziative della commissione regionale Pari opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nella giornata internazionale della donna, la commissione Pari opportunità regionale Abruzzo, vuole promuovere un incontro online per aprire una riflessione e capire a che punto siamo sul raggiungimento effettivo della parità di genere, posta come obiettivo strategico dell'Agenda Onu 2030 e intesa come valore per una economia innovativa e produttiva. "La commissione Pari opportunità - dichiara la presidente Maria Franca D'Agostino - sta lavorando su vari progetti per farsi garante della condizione della donna, oggi ancora più svantaggiata a causa del Covid e come organo autonomo di garanzia, con funzioni anche propositive. Non è più accettabile che ancora oggi, la donna sia esclusa dalla vita partecipativa del nostro Paese". A parlarne al meeting online sui canali social della commissione alle ore 16, sono donne che a livello regionale e nazionale ricoprono posizioni di spicco nei settori della formazione, del sociale, dell'economia e dell'associazionismo: Maria Franca d'Agostino - presidente commissione regionale Pari opportunità Abruzzo; Antonella Ballone - presidente della nuova Camera di commercio Gran Sasso d'Italia (Teramo - L'Aquila); Marisa Tiberio - presidente Confcommercio Chieti - presidente del gruppo Terziario Donna Confcommercio Chieti e componente del Consiglio nazionale del Gruppo Terziario Donna; Fiammetta Ricci - docente di Filosofia politica e delegata del rettore alle Pari oppurtunità - Unite; Rosa Pestilli - presidente organismo paritetico nazionale Partecipazione & Cogestione nonché vicepresidente commissione regionale Pari opportunità. Modererà l'incontro Franca Terra.