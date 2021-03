Piemonte: 10 milioni per progetti di ricerca anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 dieci milioni di euro sono destinati al potenziamento dei laboratori e della ricerca sul Covid, per finanziare progetti a breve termine da utilizzare nella lotta alla pandemia. Lo ha annunciato l’assessore Matteo Marnati oggi pomeriggio in sesta Commissione, presieduta da Paolo Bongioanni, nel corso della discussione sul bilancio previsionale 2021-2023.In tema di lotta al Covid, l’assessore ha anche detto che ci sono le risorse per il raddoppio dell’Mbc, il centro di ricerca per le biotecnologie molecolari dell’università di Torino, in via Nizza. In mattinata l’assessore Elena Chiorino aveva relazionato su diritto allo studio universitario e istruzione. Confermati i 26,4 milioni di euro del 2020 sul diritto allo studio universitario, mentre ammontano a 1,5 milioni i trasferimenti a Edisu Piemonte per il rimborso dei canoni dei contratti di locazione degli studenti fuori sede per il periodo dello stato di emergenza Covid. 200 milioni andranno invece a cofinanziare progetti per lo sviluppo delle strutture universitarie. Sui capitoli destinati all’istruzione l’assessore ha confermato gli importi degli scorsi anni per i voucher scuola: 4,3 milioni per gli assegni di studio per iscrizione e frequenza, e 6,5 per libri di testo, offerta formativa e trasporto, cui vanno aggiunti i trasferimenti statali, che quest’anno sono incrementati di 1,3 milioni. Un nuovo fondo di 350 mila euro sarà destinato alle famiglie che intenderanno iscrivere i figli alle scuole paritarie. Hanno posto domande i consiglieri Marco Grimaldi (Luv), Sarah Disabato (M5s), Diego Sarno, Daniele Valle e Domenico Rossi (Pd), Francesca Frediani (Movimento 4 ottobre) e Silvio Magliano (Moderati). In particolare, Luv e Pd hanno contestato le cifre relative al voucher scuola, parlando di tagli che lascerebbero oltre 50 mila domande senza risposta. (segue) (Rpi)