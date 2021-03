Recovery: Ricciardi (M5s), investimenti al Sud oltre il 34 per cento, bene parole Franco ma ora si passi ai fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti che il Recovery plan italiano destinerà al Mezzogiorno "dovranno andare oltre la famosa quota del 34 per cento, rappresentativa della popolazione residente nelle Regioni meridionali. Inoltre, nella redazione finale del Piano, occorrerà evidenziare in maniera puntuale la percentuale di risorse dedicate al Meridione. Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, lo ha espressamente riconosciuto in un passaggio della sua audizione parlamentare sul Pnrr, rispondendo a una mia precisa domanda". Lo sottolinea in una nota la senatrice M5s Sabrina Ricciardi, componente della commissione politiche Ue di palazzo Madama e della Commissione bicamerale sul federalismo fiscale. "Prendiamo atto delle sue parole e attendiamo che nella versione finale del Piano italiano, come lo stesso ministro ha auspicato, questo impegno venga scritto nero su bianco con un'indicazione precisa delle risorse che saranno destinate al Meridione. Il Movimento 5 stelle, per primo, ha ricordato come gli oltre 200 miliardi del Recovery fund assegnati all'Italia - continua Ricciardi - si debbano essenzialmente al Sud, visti i criteri seguiti dall'Unione europea per la distribuzione delle risorse, ovvero la popolazione, il tasso di disoccupazione e l'inverso del Pil pro capite. Obiettivo del Next generation Eu, del resto, è quello di perseguire un obiettivo di coesione territoriale, riducendo i divari tra territori. Un Sud che cresce grazie a una congrua dotazione di risorse è la vera carta che può consentire il rilancio dell'Italia intera", conclude la senatrice M5s.(Com)