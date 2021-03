Campania: De Luca, chiedo rigore a tutti anche a sindacati e aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alle rappresentanze sindacali ho detto, almeno per governo della Campania, pretendiamo rigore da parte di tutti. Se io ho commesse nel territorio, quelli che lavorano nell’indotto devono essere più rigorosi che in Giappone. Ve lo dico perché abbiamo avuto qualche esperienza sgradevole con altri gruppi italiani, quando non c’era né puntualità né qualità necessaria". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca durante un incontro con i vertici Hitachi di Napoli. (Ren)