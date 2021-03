Napoli: non si ferma all'alt e investe vigile urbano, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia municipale di Chiaia hanno arrestato un cittadino italiano che in via Partenope, dopo che gli era stato intimato l'alt proseguiva la sua fuga investendo uno degli operatori ed impattando con veicoli regolarmente in sosta sulla carreggiata. Il soggetto veniva intercettato e bloccato in piazza Dante e condotto nei locali della unità operativa Chiaia per il prosieguo di tutti gli atti consequenziali. Identificato il soggetto veniva sottoposto ad esami alcoolemici a seguito dei quali risultava positivo all'assunzione di sostanze psicotrope nonché tasso alcoolemico elevato. (Ren)