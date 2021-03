Turismo: regione Abruzzo partecipa alla Fiera internazionale di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Abruzzo parteciperà, da domani fino al 12 marzo, alla manifestazione fieristica Itb Berlino, l'evento dell'industria turistica internazionale che si tiene ogni anno presso il Centro fieristico della Capitale tedesca. Si tratta di una fiera business-to-business, aperta in parte anche al pubblico ed offre l'opportunità di contatti e business tra operatori del settore. L'edizione 2021 a causa dell'emergenza Covid si terrà per la prima volta in forma virtuale e includerà tavole rotonde e conferenze in streaming live, eventi e opportunità di networking digitale e aree espositive virtuali. "L'Abruzzo è presente in qualità di co-espositore di Enit e si presenta all'evento insieme alla Pmc 'Abruzzo Innovator', soggetto coordinatore delle Dmc regionali, e a due importanti consorzi di operatori turistici abruzzesi - sottolinea l'assessore al Turismo Daniele D'Amario - mettendo a disposizione degli operatori turistici abruzzesi postazioni virtuali con agenda online per tutta la durata dell'evento". (segue) (Gru)