8 marzo: gli eventi della Città metropolitana di Napoli

- Oggi, alle ore 15, verrà installato uno striscione sulla facciata del Palazzo di Piazza Matteotti, per testimoniare l’impegno e la sensibilità della Città metropolitana sulla tematica delle Pari Opportunità. Il messaggio che si intende lanciare è quello che “Le conquiste e i diritti delle donne hanno bisogno di cura”, una cura costante, tale da non smorzare, bensì rafforzare, l’affermazione sociale ed economica delle donne. L'iniziativa è parte del programma “8 Marzo tutto l’anno” con cui la Città metropolitana di Napoli fa sapere che celebrerà la Festa della donna "non solo nel giorno ad essa deputato, ma durante tutto l’anno". L’iniziativa è curata dalla consigliera metropolitana delegata alle Pari opportunità, Valentina Rescigno. Il programma, sviluppato insieme alla consigliera di Parità della Città metropolitana, Isabella Bonfiglio, prevede una serie di incontri con i ragazzi delle scuole superiori dell’area metropolitana ai quali parteciperanno donne che si sono distinte nei vari campi, professionale, sportivo, scientifico, medico, giuridico, imprenditoriale, dello spettacolo, per offrire modelli femminili positivi e vincenti alle giovani generazioni. Saranno coinvolte, ad esempio, le ragazze del Calcio Napoli, donne magistrato, professioniste, imprenditrici, donne che con coraggio si sono affermate nella società che incontreranno, naturalmente in Dad, le ragazze e i ragazzi delle scuole per testimoniare che è possibile, per le donne, oggi, farsi strada. Una serie di giornate formative sono già state programmate, ma tutti gli Istituti superiori potranno aderire al progetto attraverso la compilazione e l’invio di un modulo di richiesta scaricabile in allegato in basso. (segue) (Ren)