Salute: al via a Procida (Na) la casa famiglia per donne con disturbi psichici realizzata da Asl e Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cultura non isola, la malattia psichica neanche. Lo slogan di Procida Capitale italiana della Cultura 2022 abbraccia l'inclusione, parola chiave nelle politiche dell'isola: così, lunedì 8 marzo sarà aperto il gruppo appartamento "Un sorriso dal mare", una nuova "casa famiglia" in via Elleri. Il progetto rientra nell'area di intervento di salute mentale e disagio psichico ed è realizzato dal Dipartimento di Salute Mentale Asl Napoli 2 Nord e dall'Ambito territoriale 13: consentirà a sei donne con disturbi psichici di bassa intensità, alcune delle quali sin qui ospitate in strutture della terraferma, di tornare a vivere a Procida. "Ancora una volta, in linea con il percorso che ci ha condotti a essere nominati Capitale italiana della Cultura, Procida è l'isola che non isola, laboratorio culturale di felicità sociale". Lo sottolinea Agostino Riitano, direttore di Procida 2022. Le risorse utili a garantire l'iniziativa provengono dai Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali in cui ciascuno degli ospiti della casa è incluso. Alla base del progetto, infatti, vi è l'inquadramento psichiatrico e la valutazione dei bisogno di salute di ciascuno. "Il ritorno nelle comunità di origine dei pazienti affetti da disagio psichico è un momento importante e delicato - dice Antonio d'Amore, direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord - Siamo certi che la cultura dell'accoglienza dei procidani aiuterà le ospiti della casa 'Un sorriso dal mare' a costruirsi una nuova autonomia nella gestione quotidiana. A loro va il nostro migliore augurio per questa nuova dimensione di vita". Le ospiti di "Un sorriso dal mare" saranno accompagnate nel loro percorso da un'equipe di psichiatri, psicologi e assistenti sociali dell'Asl Napoli 2 Nord e del Comune di Procida. (segue) (Ren)