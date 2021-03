8 marzo: de Magistris, donne particolarmente penalizzate a causa della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è 8 marzo. Il calendario, la storia e la cultura occidentale ci dicono che è la 'festa della donna'. Ma siamo sicuri che ci sia qualcosa da festeggiare?". Inizia così il post su Facebook del sindaco di Napoli Luigi de Magistris in occasione della giornata interazionale della donna. "L’anno appena trascorso ha visto le donne particolarmente penalizzate, se non addirittura 'punite' a causa della pandemia - prosegue - La sospensione delle attività didattiche in presenza ha costretto molte donne a compiere innumerevoli sacrifici, spesso a dover rinunciare al proprio posto di lavoro per far fronte alle esigenze familiari. I dati ci dicono che 402mila donne hanno perso un’occupazione tra aprile e settembre 2020. Un dato inaccettabile, uno dei peggiori d’Europa. Ma vogliamo chiederci il perché? Beh, lo possiamo e dobbiamo dire: in Italia le donne sono ancora coloro che si prendono totalmente carico della famiglia e della casa, quindi, in momenti di emergenza come questo, si dà assolutamente per scontato che debba essere la donna a dover rinunciare alla propria carriera, e non un uomo (anche perché tendenzialmente è quello che guadagna di più). Senz’altro negli ultimi cinquant’anni dei passi in avanti sono stati fatti, ma siamo ancora molto lontani da una vera parità di genere. Non c’è legge che tenga, non esiste nessun provvedimento che riuscirà ad abolire questa discriminazione finché non avverrà uno scardinamento sostanziale degli elementi culturali che fondano la nostra società ancora troppo maschilista e ancorata a retaggi del passato". (segue) (Ren)