8 marzo: De Luca, nostro impegno su misure concrete per rendere la parità effettiva

- "Lavoro, servizi sociali, campagne di screening a tappeto per la prevenzione delle malattie oncologiche, centri antiviolenza: per noi la festa della donna è voler ribadire il nostro impegno su misure concrete per rendere la parità una condizione effettiva. Fuori da ogni celebrazione e liturgia, la festa della donna diventi l'occasione per affermare il rispetto vero". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione della giornata internazionale della donna. (Ren)