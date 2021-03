Covid: Zinzi (Lega) su protesta taxi, su vaccini, dpi e ristori l'attenzione della Regione non sia a fasi alterne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Includere i tassisti nelle categorie dei lavoratori da vaccinare con priorità dopo i soggetti fragili e, nelle more, provvedere a forniture di dpi e all'approvazione di ristori economici studiati ad hoc per la categoria: è quanto ha chiesto il capogruppo Lega in Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi, depositando un'interrogazione indirizzata al presidente Vincenzo De Luca. "Si tratta – spiega Zinzi - di misure che tra l'altro la Regione ha accordato alla categoria nel corso della prima fase della pandemia, poco prima della scadenza elettorale, per questo motivo ora la mancanza di attenzione nei confronti dei bisogni dei tassisti stona ancora di più. Le loro ragioni sono sacrosante. Si tratta di lavoratori che, in questi mesi di grande crisi sanitaria e di periodi di chiusura, hanno continuato e tuttora continuano a prestare un servizio alla cittadinanza esponendosi al rischio di contagio per garantire la mobilità delle persone. Conosciamo tutti le difficoltà riscontrate per l'approvvigionamento dei vaccini, ma allo stesso modo è importante che si tenga in considerazione la richiesta giunta dalla categoria di essere inclusi tra i soggetti da sottoporre prioritariamente a vaccinazione anti Covid dopo i soggetti più fragili". (Ren)