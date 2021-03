Covid: Piemonte, somministrate altre 11 mila dosi di vaccino, in totale sono 483 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 11.014, tra cui 6.997 over 80, le persone che ieri hanno ricevuto il vaccino contro il Covid in Piemonte. Lo rende noto l’Unità di Crisi della Regione. In 830 casi si è trattato della somministrazione della seconda dose. Dall’inizio della campagna, in Piemonte si è quindi proceduto all’inoculazione di 482.869 dosi (delle quali 150.652 come seconda), corrispondenti all'82,3% delle 586.770 finora disponibili per il Piemonte. (Rpi)