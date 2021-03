8 marzo: de Magistris, donne particolarmente penalizzate a causa della pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il numero impressionante di femminicidi nel nostro Paese ne costituisce una riprova - prosegue il sindaco - solo da inizio anno sono state uccise 12 donne, vittime dei propri mariti, compagni ed ex. Un qualcosa di ignobile. Dunque, piuttosto che festeggiare, ci sarebbe ancora molto da riflettere su cosa deve essere fatto in termini di battaglie, educazione di genere, comunicazione, linguaggio e responsabilità dei media, al fine di avviare quella rivoluzione culturale di cui una società ha tanto bisogno per essere sana ed equa. A questo punto affermare la superiorità del sesso femminile, in una giornata come questa, potrebbe essere considerata una piaggeria, eppure se il Paese si regge ancora in piedi, nonostante la pandemia, e non è sprofondato in un baratro, è grazie alle donne". Infine, da de Magistris l'augurio in occasione dell'8 marzo "a tutte le donne che non hanno mai smesso di lottare per i propri diritti". (Ren)