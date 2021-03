© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Napoli un autobus Anm è sprofondato in una buca in via Aniello Falcone nel quartiere Vomero. La voragine si è aperta improvvisamente inghiottendo una delle ruote posteriori del mezzo e causando il panico tra i passeggeri della linea 128. Nonostante la paura non risultano feriti. La vicenda grazie alle foto e alle testimonianze video è già diventata virale sui social. (Ren)