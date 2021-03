8 marzo: Oliviero, il lavoro delle donne è il valore dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le donne, soprattutto nel Sud, hanno pagato il prezzo più alto della pandemia con l’aumento delle violenze domestiche, la perdita del lavoro, la difficile conciliazione tra il lavoro e la gestione della famiglia". E’ quanto afferma il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero. "La pandemia - prosegue - ha amplificato le disuguaglianze con l’incremento della disoccupazione femminile e del gap retributivo di genere che rappresenta una grave inciviltà. L’impegno della politica e delle istituzioni tutte deve essere finalizzato a creare le condizioni per creare lavoro per le donne e per consentire al loro immenso valore di favorire la crescita economica, sociale e culturale dell’Italia. Deve essere questo, insieme con lo sviluppo del Sud, l’obiettivo da perseguire attraverso l’ottimale impiego delle risorse del Recovery Fund”.(Ren)