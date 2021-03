Napoli: Caldoro, dopo 30 anni città deve cambiare colore politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si arriverà a settembre con il voto e una campagna elettorale in estate. Stiamo lavorando per fare sintesi su programma e idee. Il centrodestra è nella condizione per affrontare la campagna elettorale nelle grandi città, a partire da Napoli che dopo 30 anni deve cambiare colore politico". Lo ha detto il capo dell'opposizione in Consiglio regionale della Campania Stefano Caldoro nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Sul caso Pd l'ex governatore ha poi aggiunto: "Sono dimissioni un po' strane e non rituali accompagnate dalla parola 'mi vergogno', pronunciata da Zingaretti. Su questa espressione non c'è stata una replica dall'interno e devono partire da questa riflessione. È importante per il Paese che ci sia una forza politica di sinistra moderna e non abbia derive grilline: è evidente che c'è un'egemonia di Grillo sul Partito Democratico". E poi ha proseguito: "Il Pd trova forza quando ha un nemico. L'alleanza coi grillini ha portato in corto circuito il partito. Il centrodestra anche quando si divide per l'appoggio ai Governi è più unito del centrosinistra". (Ren)