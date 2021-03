Abruzzo: Pietrucci-Mariani, nessuna pianificazione su impiego professionalità per emergenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione, tramite avviso pubblico a cura del dipartimento nazionale di Protezione civile, recluterà 394 unità per l'emergenza sanitaria in Abruzzo: saranno 94 medici, 160 infermieri e 140 operatori socio sanitari per una spesa, tramite contabilità speciale, di circa 2 milioni e mezzo, fino alla fine di marzo e salvo proroghe a carico della Regione. Non è in alcun modo specificato come saranno distribuite queste professionalità, in considerazione del fatto che sono state richieste dal presidente della Regione per l'aumento esponenziale del numero dei contagi; come al solito, nonostante una ordinanza del dipartimento di Protezione civile nazionale specificatamente fatta per la regione Abruzzo e che stanzia risorse emergenziali e dedicate, non si evince alcuna pianificazione regionale sull'impiego puntuale delle professionalità nei diversi territori". Lo rilevano i consiglieri regionali di centrosinistra Pierpaolo Pietrucci, del Pd, e Sandro Mariani (Abruzzo in Comune), che poi proseguono: "Come al solito, questa Giunta regionale e l'assessore Verì danno adito ad ambiguità con l'unico risultato di creare paure, incertezze e divisioni nei cittadini abruzzesi. Lo abbiamo visto con la richiesta di poter effettuare più vaccini nelle attuali zone rosse, una decisione che di fatto penalizzerebbe solo le comunità che insistono nelle province aquilane e teramane". (segue) (Gru)