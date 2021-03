Molise: Calenda, segnale importante pubblicazione da Ats Isernia dell'avviso in materia di "Vita indipendente" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la pubblicazione dell'avviso da parte degli Ats - ha spiegato Calenda - prende il via la fase operativa di un'iniziativa destinata a persone con disabilità capaci di esprimere la propria volontà, con età compresa tra i 18 anni e 64 anni e che intendono realizzare progetti annuali di 'Vita indipendente'. Il contributo coprirà l'assunzione di un assistente personale; l'intervento di una figura professionale di supporto, come psicologi o educatori professionali; le spese per il trasporto; le spese per housing/co-housing; l'assistenza domiciliare (nel caso in cui quella offerta a livello pubblico non sia sufficiente a garantire la piena autonomia) e l'acquisto di attrezzature per attività di inclusione sociale e relazionale come attrezzature didattiche, sportive, materiale informatico, locazione aule o spazi, attività ricreative". Il termine ultimo per presentare le domande è il prossimo 1 aprile. I progetti di 'Vita indipendente' - ha concluso ancora Calenda, che è consigliere con delega ai rapporti con gli Ats - rappresentano un nuovo approccio culturale alla disabilità capace di scongiurare l'emarginazione sociale dei cittadini più fragili". (Gru)