Covid: Marsilio, da Figliuolo assicurazioni su approvvigionamenti

- "In Abruzzo la vaccinazione prosegue secondo programma e nella media nazionale. Fino a pochi giorni fa abbiano tenuto un po’ il freno tirato perché non c’era certezza negli approvvigionamenti e la necessità di garantire la seconda dose ci costringeva a fare prudentemente magazzino e quindi un 30 per cento delle dosi venivano conservate. Ieri, finalmente, ci è stata data con molta convinzione da parte del generale Figliuolo la notizia che gli approvvigionamenti non solo saranno regolari, ma incominceranno anche ad incrementare". Lo ha detto a Skytg24 Marco Marsilio, presidente della regione Abruzzo, ospite di "Progress". "Da ieri - ha detto ancora Marsilio - abbiamo dato disposizione di fare tutte le dosi di AstraZeneca perché il suo richiamo arriva fra 90 giorni e abbiamo piena garanzia che saremo approvvigionati per fare le seconde dosi, e quindi il numero medio di vaccinazioni quotidiani incrementerà, siamo passati in due settimane da 1.500 - 1.800 vaccinazioni a oltre 6 mila e siamo in grado ora di farne ad essere in grado di farne almeno 10.000 al giorno soprattutto se il governo mantiene gli impegni e ci manda anche i vaccinatori che fino ad oggi ci sono stati dati solo in piccola parte. Stiamo andando comune per comune e abbiamo attivato un centinaio di punti vaccinali in tutte le principali città". Per Marsilio, "il problema è che il piano vaccinale sta entrando nel suo pieno vigore ad aprile - maggio, mentre sarebbe stato utile avere i vaccini già a gennaio e febbraio come hanno fatto Israele e l’Inghilterra che si sono approvvigionate da sole, è un grande fallimento dell’Europa". (Rin)