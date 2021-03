Covid: Bonaccini, servono certezze su forniture e distribuzione dosi vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Conferenza delle Regioni aggiunge: "Abbiamo poi rinnovato la richiesta affinché si verifichi la reale fattibilità di produrre in Italia vaccini già autorizzati ed esplorare la possibilità di acquistarne di nuovi: come quello di Johnson & Johnson, per cui c’è bisogno di velocizzare le procedure di validazione. E' fondamentale anche - conclude Bonaccini - chiarire una volta per tutte le modalità di ulteriore utilizzo di AstraZeneca, e quali siano le fasce di popolazione o le categorie che vanno vaccinate prioritariamente, compito specifico e urgente in capo dello Stato". (Rin)