Covid: Marsilio, chiesto al governo di poter vaccinare i 18enni in Abruzzo per la maturità

- "L’età media dei contagiati si è abbassata e almeno il 20 per cento dei nuovi positivi è nella fascia d’età fino ai 19 anni. Ed è la ragione per la quale ho chiesto con molta insistenza ieri al generale Figliuolo e al ministro Speranza di farci vaccinare anche i 18enni, il che significherebbe mettere in sicurezza circa un terzo della popolazione scolastica delle secondarie superiori. E permettere loro di fare una maturità vera e in sicurezza e non un suo succedaneo". Lo ha detto a Skytg24 Marco Marsilio, presidente della regione Abruzzo, ospite di "Progress". Marsilio ha, poi, aggiunto: "Se ci danno il via libera siamo in grado, entro la fine del ciclo scolastico, di vaccinare tutti i maggiorenni e di fare un altro passo in avanti". (Rin)