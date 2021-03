Covid: Solinas, Sardegna ha il diritto di tornare alla normalità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Sardegna, prima e attualmente unica Regione a essere stata classifica in zona bianca - dichiara il presidente Solinas - ha il diritto di tornare alla normalità attraverso un percorso graduale che difenda gli importanti risultati raggiunti con grande sacrificio. Il virus è ancora una minaccia e servirà mantenere tutte le precauzioni possibili per uscire dall'emergenza nei tempi più brevi. Continua incessantemente il nostro impegno contro il Covid-19, per i sardi, per i tanti studenti del nostro territorio e per tutte quelle persone che troneranno in Sardegna e che potranno farlo in sicurezza". (Rsc)