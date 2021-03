Covid: De Luca, gara per nuovi treni attende da 18 mesi sentenza del Consiglio di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è da segnalare un altro episodio riguardo all’Eav. Da diciotto mesi una gara per acquisto di treni nuovi. Hitachi se l’è aggiudicata, il secondo ha fatto ricorso. Da diciotto mesi attendiamo la sentenza del Consiglio di Stato. Nessun commento. Questo è per ricordare a tutti noi che quando parliamo di investimenti e lavori, di Recovery Plan, dobbiamo sapere se non utilizziamo la spada sul groviglio burocratico noi non faremo manco mezzo passo in avanti". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)