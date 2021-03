Sardegna: inaugurato anno giudiziario della Corte dei conti, nel 2020 contestati 33,5 milioni di danni erariali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.592 i procedimenti, a fronte di 797 nuovi fascicoli, con 62 atti introduttivi per oltre 33,5 milioni di euro di danni erariali contestati. E' il bilancio del 2020 della Corte dei conti della Sardegna che ha inaugurato oggi il nuovo anno giudiziario. Sotto la lente della magistratura contabile sarda le molte sentenze che hanno riguardato ex consiglieri regionali per l'uso illecito dei fondi destinati ai gruppi. Un'attività, quella della Corte dei conti, resa difficile dai problemi d'organico: manca ancora il procuratore, ora sostituito dalla facente funzioni Susanna Lai, che però potrebbe essere presto spostata, e un ufficio inquirente che rischia di restare con un solo magistrato a coprire l'intero carico di lavoro. Nel 2020 sono state 321 sentenze pronunciate nel corso del 2020, 39 (35 di condanna) delle quali in materia di responsabilità erariale per svariati milioni di euro. "I risultati raggiunti al termine di un anno così difficile e complicato - ha detto Lai - appaiono complessivamente soddisfacenti. Il già gravissimo grado di scopertura raggiunto è destinato, peraltro, ad approdare a una soglia impensata a seguito della formalizzazione dell'assegnazione della sottoscritta alla sezione regionale del controllo a partire dal 1 aprile". Fondamentale potenziare la pianta organica, "altrimenti non solo non potrebbero essere assicurati gli standard, anche qualitativi - ha concluso Lai -, ma sarebbe oltremisura problematico garantire un minimo di funzionalità". (Rsc)