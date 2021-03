Covid: Iannone (Fd'I), Campania zona rossa e De Luca gode dei suoi fallimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Campania, come prevedibile, viene dichiarata nuovamente zona rossa e De Luca sembra godere anziché prendersi le colpe dell’ennesimo fallimento. Incapace di vaccinare tutti tranne se stesso; incapace di organizzare un sistema di trasporti pubblici sicuri; incapace di controllare un territorio usando un lanciafiamme solo declamato; incapace di ogni seria azione che consenta di non andare sempre spediti verso la serrata che pagano da oltre un anno sempre i bar, i ristoranti, le palestre, le piscine, il mondo della cultura e tutti quegli autonomi non garantiti che, peraltro, non hanno visto nessun aiuto concreto, soltanto qualche elemosina". Lo ha dichiarato in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di Fd'I in Campania: "La nostra economia è allo stremo perché De Luca è incapace di prevenire, monitorare, curare e vaccinare. Pagano i soliti, in alcuni casi rei soltanto di averlo rivotato facendosi infinocchiare dalla finta efficienza della primavera scorsa". (Ren)