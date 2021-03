Milano: Gelmini su Tognoli, lascia importante patrimonio di opere e di idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sua, la nostra città, Milano - come del resto l’intero Paese - ha un debito enorme con Carlo Tognoli, sindaco e ministro di una stagione difficile, ma generosa. La sua capacità di ascoltare e di interpretare i bisogni dei cittadini, a partire da quelli più fragili, ha fatto del capoluogo lombardo una delle città europee più accoglienti e apprezzate. Socialista, riformista, concreto nelle scelte, sempre attento alle opinioni altrui, Tognoli lascia un importante patrimonio di opere e idee che potrà essere d’ispirazione alle giovani generazioni". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. (Com)