Sardegna: ordinanza del presidente della Regione Solinas, a scuola lezioni in presenza al 75 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lezioni in presenza solo al 75 per cento in Sardegna. Lo stabilisce l'ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione, Christian Solinas. Le scuole in Sardegna non riaprono del tutto, ma solo al 75 per cento. Una quota di studenti, dunque, il 25 per cento, dovrà seguire la didattica a distanza. L'ordinanza stabilisce anche la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Invariata invece l'attività per le scuole materne, primarie e medie, le cui lezioni continuano a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità. Al fine di mantenere il distanziamento interpersonale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, fatta eccezione per tutte le attività mirate all'apprendimento, al recupero della socialità, comunque nel rispetto delle norme di sicurezza. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano a essere svolte solo con modalità a distanza. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto pubblico locale (pullman, metro, treni), a parte il trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento dei posti totali - prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti - stabiliti dalle carte di circolazione o dai documenti corrispondenti e dalle eventuali autorizzazioni regionali. (Rsc)