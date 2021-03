Covid: Piemonte, al via campagna di vaccinazione per volontari protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizierà lunedì 8 marzo, in Piemonte, la campagna di vaccinazione contro il Covid 19 per i volontari della Protezione civile, in tutto 10 mila donne e uomini. Da lunedì potranno dare la loro adesione alla campagna di vaccinazione iscrivendosi sulla piattaforma www.ilpiemontetivaccina.it. A partire da giovedì 11 marzo, poi, inizieranno le somministrazioni della prima dose nei centri vaccinali in tutto il Piemonte. Gli appuntamenti saranno dati in base a criteri di priorità stabiliti dai Coordinamenti dei volontari, tenendo conto di fattori come il grado di contatto sociale e le caratteristiche del servizio prestato. Il 27 e 28 marzo inoltre è in programma un week end di vaccinazione di massa durante il quale sarà somministrata la prima dose ad oltre 3.000 volontari in quattro punti vaccinali a Torino, Cuneo, Alessandria e nel Vco. (segue) (Rpi)