Covid: Bonaccini, servono certezze su forniture e distribuzione dosi vaccini

- "Ieri 15 mila vaccinazioni, la prossima settimana arriveremo a 500 mila dosi somministrate in Emilia-Romagna. Ad oggi 150 mila persone sono state vaccinate definitivamente e altre 300 mila sono in attesa della seconda dose. Ad aprile dunque supereremo il mezzo milione di persone vaccinate con seconda dose in Regione. Ma la nostra organizzazione può arrivare a somministrare oltre un milione di dosi a mese, se soltanto queste fossero a disposizione". Lo afferma su Facebook il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. "Dall'incontro che ieri abbiamo avuto come Conferenza delle Regioni con i ministri Gelmini e Speranza, il capo della Protezione civile, Curcio, e il nuovo commissario per l'emergenza, il generale Figliuolo - prosegue Bonaccini -, è uscito rafforzato l’impegno del governo per una decisa accelerazione della campagna vaccinale, svolta da attuare in tempi rapidi. E abbiamo invitato il governo a percorrere tutte le strade per autorizzare nuovi vaccini da affiancare a quelli già utilizzati, nel rispetto ovvio dei parametri di sicurezza. Il virus ha rialzato la testa, attraverso le cosiddette varianti, molto più aggressive e gli ospedali registrano un numero molto alto di ricoverati in pochissimi giorni. Dunque non c'è un minuto da perdere. Servono certezze sulle forniture e sulla loro distribuzione. Nuovi tagli unilaterali non sarebbero accettabili e bene ha fatto il presidente Draghi a imporsi per bloccare l'esportazione dall’Italia ad altri Paesi di dosi AstraZeneca". (segue) (Rin)