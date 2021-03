Covid: Toti, serve modello Liguria nella gestione dell'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una splendida giornata di sole saluta l’inizio di una settimana in zona gialla. Intorno a noi la maggior parte delle regioni è in zona arancione o addirittura con comuni e province in zona rossa. Un risultato, il nostro, legato a un metodo Liguria per affrontare il Covid che spero diventi presto un sistema copiato a livello nazionale". Lo afferma il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. "Non interventi su tutta la Regione - continua il governatore su Facebook -, ma provvedimenti, anche molto restrittivi, sulle aree o sulle categorie particolarmente colpite. Così le nostre misure, anche dolorose certo, prese sul ponente ligure hanno impedito che dalla Francia il virus si propagasse nell’intera regione. Così, la velocità di vaccinazione in quella stessa zona la metterà al sicuro al più presto. Così la decisione di mettere in didattica a distanza le scuole superiori dove il Covid ha una diffusione superiore ad altre categorie può aiutare a contenere il virus. E ancora la decisone di privilegiare, con rarissime eccezioni, la categoria degli ultra ottantenni nei vaccini sta tenendo in sicurezza i nostri ospedali". Toti aggiunge: "Sono scelte difficili, ma che ci aiutano a tenere sotto controllo il Covid senza penalizzare tutti e lasciando un po’ di respiro ai cittadini e alle imprese. Serve un modello Liguria nella gestione dell’emergenza: interventi rapidi, mirati sulle zone a rischio per garantire a tutti sicurezza e un po’ di libertà". (Rin)