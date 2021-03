Campania: De Luca, sciogliere groviglio burocratico o generazione di giovani non lavora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avuto incontro di lavoro con ministro per Mezzogiorno Mara Carfagna. Ci auguriamo di poter avere finanziamenti importanti per tutto il Sud. Ci stiamo preparando con progetti esecutivi importanti per utilizzare risorse. Ma è evidente che va sciolto il groviglio burocratico e non creeremo lavoro per intera generazione di giovani campani e meridionali". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)