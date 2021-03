Abruzzo: Pietrucci-Mariani, nessuna pianificazione su impiego professionalità per emergenza sanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pur considerando, dunque, molto preoccupante la situazione nei territori di Pescara e Chieti - continuano Pietrucci e Mariani -, non vorremmo che tutte le risorse umane reperite siano affidate ai presidi in questione, anche in ragione degli eventuali trasferimenti di pazienti che si potranno verificare come in passato verso le altre Asl. Questa preoccupazione deriva anche dalle notizie che vogliono saltato a Pescara il tracciamento dei contagi: tre giorni fa una notizia Ansa dava in arrivo nel presidio pescarese 20 nuovi operatori che avrebbero dovuto occuparsi di contact tracing proprio in relazione all'incremento dei contagi. Ad oggi però - spiegano i due esponenti politici - non si rintracciano delibere di assunzione in merito; è ragionevole nutrire il dubbio che la Asl di Pescara stia aspettando il nuovo personale assunto tramite avviso della Protezione civile, lasciando così sguarnite le altre Asl provinciali. Del resto, anche dopo la prima ondata dei contagi la maggior parte dei fondi a disposizione furono concentrati a Pescara per la realizzazione del Covid hospital, una struttura che non ha mai funzionato a regime e la cui capienza si è rivelata insufficiente nella terza ondata quando si è stati costretti a trasferire i pazienti a L'Aquila". (Gru)