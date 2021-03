Abruzzo: Asl1, vaccinati iscritti a piattaforma dipartimento Prevenzione, mai attuato sorteggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In relazione alle notizie apparse sulla stampa odierna, a proposito del sistema 'random' scelto dalla Asl per la convocazione delle persone da sottoporre a vaccinazione anti Covid-19, il servizio di Igiene e il dipartimento di Prevenzione sottolineano che si è certamente trattato di un difetto di comunicazione e di utilizzo di terminologia inappropriata per rappresentare una maggiore trasparenza della complessa attività di vaccinazione intrapresa e costantemente incrementata a partire dal 27 dicembre 2020". E' quanto spiega la Asl1 Abruzzo in una nota. "Fin dall'inizio della campagna vaccinale - continua la nota -, sono sempre state rispettate le indicazioni nazionali e regionali delle categorie definite come prioritarie dalla regione Abruzzo, dipartimento Sanità. Per quanto riguarda la vaccinazione dei soggetti ultraottantenni, come da indicazioni regionali, e in base alla piattaforma informatica a disposizione del dipartimento, ci si è attenuti al rispetto, in primis, delle manifestazioni di interesse avanzate dai cittadini aventi diritto registrati sull'apposito portale regionale. Attingendo da dette manifestazioni di interesse, il sistema informatico attualmente in uso presso la nostra azienda provvede all'individuazione dei nominativi per zona di appartenenza a macro area aziendale (L'Aquila, Sulmona, Avezzano, Castel di Sangro). In questa fase ogni persona over 80 da vaccinare viene contattata telefonicamente dagli operatori del contact center". (segue) (Gru)