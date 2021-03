Abruzzo: Asl1, vaccinati iscritti a piattaforma dipartimento Prevenzione, mai attuato sorteggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel caso di mancata risposta o impossibilità di potersi recare al centro vaccinale nel giorno indicato - osserva ancora la Asl1- , il sistema informatico stesso sceglierà il primo over 80, con analoghe caratteristiche, da poter includere a sostituzione dell'assente o rinunciante. Tale sistema, oltre ad offrire massima trasparenza, permette di effettuare sedute vaccinali in ambito provinciale di oltre mille vaccinazioni al giorno, perfettamente in media con le somministrazioni vaccinali delle altre Asl, evitando le mancate presentazioni con conseguente rischio di spreco di vaccini. Le persone impossibilitate a recarsi nelle sedi vaccinali verranno trattate direttamente a domicilio mediante l'attivazione di un apposito team mobile. Sul sito aziendale sono quotidianamente aggiornati l'andamento della vaccinazione anti Covid e la progressione dei casi di contagio da virus Covid-19. Si precisa, inoltre - conclude la nota -, che si stanno progressivamente implementando i punti vaccinali in funzione della fornitura dei vaccini. Siamo sicuri che la popolazione conserverà un atteggiamento fiducioso e positivo verso la condotta tenuta dalla Asl dell'Aquila, distintasi per efficienza e massima trasparenza". (Gru)