Molise: Calenda, segnale importante pubblicazione da Ats Isernia dell'avviso in materia di "Vita indipendente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I progetti in materia di 'Vita indipendente' sono il futuro della programmazione sociale regionale, in quanto garantiscono ai diversamente abili una maggiore inclusione nella comunità di appartenenza e sviluppano quel processo di autonomia indispensabile per il benessere psico-fisico di ogni individuo". Viva la soddisfazione del vicepresidente del Consiglio regionale molisano, Filomena Calenda, riguardo alla pubblicazione dell'avviso relativo al bando di "Vita indipendente" da parte dell'Ambito territoriale sociale (Ats) di Isernia. Misura possibile grazie a un emendamento alla legge regionale 19 novembre 2010 numero 18, presentato proprio da Filomena Calenda in fase di approvazione della legge di Stabilità. Dopo dieci anni in cui la misura non ha avuto copertura finanziaria, la Giunta regionale, con delibera numero 493 dello scorso 23 dicembre, ha stanziato 150 mila euro per la prosecuzione dei progetti in materia di "Vita indipendente" e inclusione delle persone con disabilità. La somma è stata ripartita tra gli Ambiti territoriali sociali di Isernia (90 mila euro) e Campobasso (60 mila euro). (segue) (Gru)